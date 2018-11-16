ЮНИСЕФ и дирекция II Европейских игр подписали меморандум о сотрудничестве в области развития способностей детей с разными возможностями

Минск, 16 ноября. Меморандум о взаимопонимании подписали 15 ноября в Минске Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и дирекция II Европейских игр, сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.



Документ направлен на укрепление сотрудничества между дирекцией соревнований и ЮНИСЕФ в области развития способностей детей с разными возможностями, предоставления детям равных возможностей для досуга и отдыха посредством образовательного и гуманитарного наследия II Европейских игр.



"Мы верим, что спорт — это элитная площадка, где мы бы могли обсудить основные принципы соблюдения прав ребенка и показать важность физического воспитания в жизни, — заявил представитель ЮНИСЕФ в стране Рашед Мустафа Сарвар. — Рассчитываем на работу с волонтерами, учителями физкультуры, тренерами, которые постоянно работают с детьми. Это важно и для развития инклюзивного образования. Залог успешности любого большого проекта — в партнерстве и том наследии, которое станет его результатом. Поэтому мы надеемся на продолжение сотрудничества и после игр. Тех, кто будет задействован в наших совместных проектах, в дальнейшем рассчитываем привлечь к спортивным и неспортивным мероприятиям".



По словам главы фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгия Катулина, подобный документ был подписан Детским фондом ООН и во время I Европейских игр в Баку. "Таким образом, мы идем в русле определенных традиций и предпочитаем говорить о II Европейских играх как о социальном проекте для нашей страны. Игры неизбежно оставят наследие, которое послужит детям, позволит им заниматься спортом. Также мы планируем привлечь как можно больше детей в Беларуси в образовательную часть спорта вместе с ЮНИСЕФ. Уделим внимание воспитанию молодого поколения через занятия спортом", — заявил Катулин.



Участники меморандума намерены провести серию совместных публичных спортивных, социальных, образовательных и развлекательных мероприятий в рамках II Европейских игр. Детям планируется обеспечить широкий доступ на соревнования форума, организовать для них встречи со звездами мирового спорта. Поскольку период проведения игр совпадет со школьными каникулами, предполагается провести разные мероприятия для детей, отдыхающих в спортивных и оздоровительных лагерях.



II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.