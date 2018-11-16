Белгидромет: Ближайшей ночью на востоке страны воздух может охладиться до минус 13 градусов

Минск, 16 ноября. На уходящей неделе главным погодным событием в восточных регионах Беларуси стало образование снежного покрова, сообщает Белгидромет. На утро 16 ноября здесь высота снега составляет 1-10 см, в отдельных районах она достигает 18-19 см.



17 ноября страна окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С до -8°С, по восточной половине местами от -9°С до -13°С, днем от -2°С до +4°С.



18 ноября атмосферное давление начнет падать, погодные условия будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с севера Европы. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -4°С до +2°С, по юго-востоку от -5°С до -8°С, днем от -1°С до +5°С.



В начале предстоящей недели сохранится влияние фронтальных разделов. При пониженном фоне атмосферного давления 19 ноября на большей части территории кратковременные осадки, в основном мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью от -5°С до +2°С, днем от -3°С до +3°С.