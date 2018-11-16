Доллар США и евро вновь заметно подешевели на фоне укрепления российского рубля

Минск, 16 ноября. 16 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, ослабел — к российскому рублю.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0095 рубля (0,40%) и составил 2,3950 рубля.



Курс доллара США уменьшился на 0,0120 рубля (0,57%) до 2,1102 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0106 рубля (0,33%) и составил 3,1973 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть выросли в пятницу на фоне ожиданий о сокращении добычи ОПЕК. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 67,5 доллара США.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,6228 рубля и составил 65,9931 рубля.