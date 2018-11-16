Лукашенко и Путин обсудили по телефону график ближайших контактов

Минск, 16 ноября. По инициативе российской стороны 16 ноября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.



"Главы государств отметили высокую динамику двусторонних контактов в текущем году и обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российской повестки дня, а также взаимодействие на интеграционных площадках. Кроме того, речь шла о графике контактов на ближайшую перспективу", — отмечается в релизе.



О разговоре сообщила также пресс-служба Кремля: "Затронут ряд актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве. Обсужден график предстоящих контактов".



Последняя встреча Лукашенко и Путина состоялась 12 октября в Могилеве, на V Форуме регионов Беларуси и России. Президент РФ заявил тогда, что Россия "дорожит союзническими отношениями" с Беларусью и стремится "наращивать связи по всем направлениям на принципах добрососедства и взаимной выгоды".