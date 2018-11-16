Посол Беларуси Алейник обсудил в Ирландии состояние и перспективы двустороннего сотрудничества

Минск, 16 ноября. Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Республике Ирландия (по совместительству) Сергей Алейник в ходе рабочего визита в Ирландию обсудил состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.



Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, визит состоялся 3—14 ноября. Белорусский дипломат встретился с государственным министром по делам Европы Хелен МакЭнти и директором департамента Европы и ЕС Министерства иностранных дел и торговли Ирландии Рори Монтгомери. Стороны "подробно рассмотрели актуальное состояние и перспективы развития политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, обменялись мнениями об актуальных аспектах многостороннего взаимодействия в рамках международных организаций, а также обсудили ключевые вопросы региональной и международной повестки дня".



Со спикером нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фергейлом посол Беларуси обсудил "широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на активизацию межпарламентского диалога", сообщает МИД.



Гуманитарное сотрудничество, а также вопросы реализации ирландскими благотворительными организациями социальных проектов и программы помощи белорусским детям были рассмотрены на встрече Алейника с руководством фонда Chernobyl Children International.



Во время посещения библиотеки Тринити-колледжа в Дублине белорусский посол передал в дар ирландской стороне многотомное факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины". Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия.



В ходе визита также состоялись встречи Алейника с представителями ирландских деловых кругов. Обсуждены "перспективы реализации в Беларуси инвестиционных проектов с участием ирландского капитала, вопросы поставок продукции белорусских предприятий деревообработки на ирландский рынок", сообщает пресс-служба МИД.