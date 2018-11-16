Европейский альянс по стандартам в рекламе и АКМА подписали меморандум о запуске саморегулирования на рекламном рынке Беларуси

Минск, 16 ноября. Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси (АКМА) и Европейский альянс по стандартам в рекламе (EASA) 14 ноября в Москве подписали меморандум о запуске процесса саморегулирования в Республике Беларусь, сообщили БелаПАН в АКМА.



Как пояснили в ассоциации, саморегулирование предполагает передачу части регулирующих функций от государственных органов к объединению участников рынка. Система саморегулирования успешно работает в европейских странах, выступая основным звеном между рекламодателями, рекламными агентствами и потребителями. Определение этичности в рекламе, соответствие рекламы действующему законодательству, рассмотрение споров в области рекламы между юридическими лицами, а также обращений потребителей к производителям рекламы — одни из основных функций саморегулируемых организаций.



"Подписание меморандума между АКМА и EASA станет отправной точкой в процессе запуска саморегулирования (СРО) в Беларуси. Предстоит работа по созданию саморегулируемого органа, формированию его комитетов, привлечению независимых экспертов, привлечению к работе на базе СРО рекламодателей, других ассоциаций и объединений, работающих на рекламном рынке", — отметили в ассоциации.



АКМА, являющаяся самым многочисленным объединением участников рекламного рынка в стране, вела работу по подготовке запуска саморегулирования в Беларуси в течение двух лет, осуществляя консультации с Европейским альянсом по стандартам в рекламе и Европейской ассоциацией коммуникационных агентств (EACA), членом которой является АКМА. Одна из задач ассоциации заключается в создании наиболее благоприятных условий для развития рекламной индустрии Беларуси как значимой отрасли экономики страны.



Генеральный директор EASA Лукас Буде отметил: "Я очень рад, что EASA начинает сотрудничество с АКМА, поскольку ассоциация обладает необходимыми компетенциями и сможет обеспечить экспертизу на рекламном рынке, владея знанием местной рыночной ситуации. EASA со своей стороны готова поделиться лучшими практиками и рекомендациями, которые успешно применяются на разных рынках по всему миру".



Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств (АКМА) зарегистрирована в Беларуси 23 марта 2016 года. АКМА стала официальным представителем в Беларуси крупнейшей в Европе международной ассоциации EACA (European Association of Communications Agencies), вошла в Совет национальных ассоциаций EACA, представляющий интересы более чем 2.500 агентств по всей Европе и включающий национальные ассоциации из 30 стран. Беларусь стала 31-й страной Европы, представленной в EACA.