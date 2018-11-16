В МИД обсудили подготовку масштабного проекта к 150-летию со дня рождения выдающегося живописца, уроженца Беларуси Фердинанда Рущица

Минск, 16 ноября. 16 ноября состоялась встреча министра иностранных дел, председателя Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимира Макея с основателем фонда имени выдающегося живописца, уроженца Беларуси Фердинанда Рущица польским искусствоведом, внуком художника Фердинандом Рущицем. Во встрече принял участие генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов.



Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили совместный проект, который планируется осуществить в 2020 году в рамках празднования 150-летия со дня рождения Рущица. Проект по популяризации творчества художника включает организацию выставок его произведений в Минске, Варшаве, Вильнюсе, проведение в Минске конференции, посвященной жизни и творчеству художника, восстановление родовой усадьбы в Богданово (Воложинский район Минской области), создание культурного центра имени Рущица. Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО рассматривает перспективу включения 150-летнего юбилея со дня рождения Фердинанда Рущица в Список памятных дат ЮНЕСКО на 2020—2021 годы. Ожидается поддержка проекта со стороны других государств.



Макей подчеркнул важную роль таких культурных проектов для расширения диалога между странами, особо выделил заинтересованность Министерства иностранных дел в активном взаимодействии с участниками проекта для его продвижения, в том числе в рамках деятельности Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.