Совмин откорректировал правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общепита

Минск, 16 ноября. Совет министров скорректировал правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, а также положение о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания, утвержденные постановлением правительства от 22 июля 2014 года № 703.



В частности, как сообщает пресс-служба правительства, новыми правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним в возрасте до 18 лет пневматических пистолетов, револьверов и винтовок, луков и арбалетов, являющихся конструктивно сходными с оружием изделиями. Урегулированы особенности продажи табачных и пиротехнических изделий бытового назначения.



Также предусмотрены правила доведения до сведения покупателей информации о временном приостановлении работы торгового объекта, объекта общественного питания, уточнены способы представления информации о товарах и ценах на них в зависимости от методов продажи товаров, вида торгового объекта и оборудования.



Предусмотрен ряд обязанностей продавца: указывать на ценниках на пищевые продукты, масса или мера которых составляет менее (более) 1 килограмма или 1 литра, информацию о цене за 1 килограмм или 1 литр; продавать покупателю товары по цене, указанной на ценнике; передавать покупателю товары, не упакованные в потребительскую упаковку, которые по своему характеру требуют упаковки, в упакованном виде без взимания платы за потребительскую упаковку; выдавать временные номерные знаки на приобретаемые транспортные средства; обеспечивать бесплатную погрузку приобретенных крупногабаритных непродовольственных товаров или товаров свыше 25 килограммов на транспортное средство покупателя, находящееся возле торгового объекта или на парковке продавца, и иные.



В новой редакции правил исключены нормы, регламентирующие продажу мебели, декоративных растений и продукции цветоводства, дублирующие нормы, предусмотренные в иных актах законодательства, а также требования, относящиеся к торгово-технологическому процессу и не регулирующие отношения между продавцами и покупателями.



В положении о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания уточнен порядок разработки ассортиментного перечня товаров для магазинов с универсальным и смешанным ассортиментом товаров с учетом торговой площади, отведенной соответственно под продовольственные или непродовольственные товары.



Также предусмотрено право субъекта не включать в ассортиментный перечень товаров новые товары на период изучения спроса на них, который не может превышать более пяти месяцев; товары, продажа которых в торговом объекте осуществляется исключительно по предварительным заказам; непродовольственные товары, бывшие в употреблении.



Кроме того, расширен перечень случаев, когда ассортиментный перечень товаров не требуется. В частности, в перечень включены торговые объекты, принадлежащие операторам почтовой связи, аптеки, ветеринарные аптеки, специализированные магазины и павильоны по продаже медицинских, ортопедических и оптических изделий, магазины по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства иным способом, и другие.



Правила и положение в новой редакции утверждены постановлением Совмина от 14 ноября 2018 года № 824, которое вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.