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Дата распечатки: 16.11.2018 14:30
 
16.11.2018 13:52 Политика, Беларусь — Евросоюз

На встрече с экс-президентом Латвии Лукашенко заявил, что обязан побывать в Риге

Минск, 16 ноября. Александр Лукашенко 16 ноября во Дворце Независимости в Минске встретился с президентом Латвии в 1993—1999 годах Гунтисом Улманисом.

"Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались. Мне никто никогда не испортит те сердечные взаимоотношения, которые были и есть", — приводит слова 79-летнего Улманиса пресс-служба белорусского руководителя.

"Хорошо, что есть, что вспомнить", — отреагировал Лукашенко.

Улманис напомнил, что его собеседника ждут с визитом в Риге: "Мой коллега (президент Латвии. — БелаПАН.) высказал это предложение. С министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать".

"Обязан", — ответил официальный белорусский лидер.

"Александр Лукашенко и Гунтис Улманис обсудили различную тематику, в том числе были отмечены тесные контакты между гражданами обеих стран", — говорится в релизе.

Официальное приглашение посетить Ригу Александру Лукашенко было передано в феврале 2018 года во время визита в Минск премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.
БелаПАН.

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