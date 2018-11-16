16.11.2018 17:37 Фото
Торжественное собрание по случаю 90-летия Национальной академии наук
16 ноября в Национальной академии наук открылась выставка и состоялось торжественное собрание, посвященные 90-летию НАНБ.
На снимках:
2, 6 — председатель президиума НАНБ Владимир Гусаков;
5 — посол России Михаил Бабич;
11 — председатель Совета Республики Михаил Мясникович (справа);
12 — посол Украины Игорь Кизим (слева);
13 — бывший помощник президента Беларуси Александр Радьков;
14 — первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков;
15 — первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина.
На снимках:
2, 6 — председатель президиума НАНБ Владимир Гусаков;
5 — посол России Михаил Бабич;
11 — председатель Совета Республики Михаил Мясникович (справа);
12 — посол Украины Игорь Кизим (слева);
13 — бывший помощник президента Беларуси Александр Радьков;
14 — первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков;
15 — первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина.