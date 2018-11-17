Белстат: Беларусь лидирует по количеству студентов среди стран СНГ

Девять из десяти студентов страны обучались в государственных вузах. В студенческой среде на 100 парней приходится 119 девушек.







Получали стипендию на дневной форме обучения 84 тыс. студентов (из них 99,7% — это студенты в государственных вузах). Проживали в студенческих общежитиях 80 тыс. студентов (83% от числа нуждающихся в них).



Минск, 17 ноября. Среди белорусской молодежи каждый седьмой является студентом. Об этом говорится в обзоре Белстата к Международному дню студентов, который отмечается 17 ноября.В 2017/2018 учебном году среди стран СНГ по количеству студентов в расчете на 10.000 человек населения Беларусь имела самый высокий показатель — 315 человек. Для сравнения: в Украине — 314, Армении — 305, России — 289, Казахстане — 273, Кыргызстане — 270, Таджикистане — 219, Молдове — 185, Азербайджане — 171.В 2017/2018 учебном году в республике работало 51 учреждение высшего образования, в которых обучалось 284 тыс. студентов. Крупнейшими вузами республики являются Белорусский государственный университет (23,9 тыс. студентов), Белорусский национальный технический университет (23,2 тыс. студентов), Белорусский государственный экономический университет (15,9 тыс. студентов), Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (12,4 тыс. студентов), Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (11,9 тыс. студентов).Подготовка специалистов с высшим образованием в республике осуществляется по 15 профилям образования, включающим более 400 специальностей и направлений специальностей. Среди самых популярных направлений: Коммуникации, право, экономика, управление, организация производства — 31,8%, техника и технологии, архитектура и строительство — 25,7%, педагогика, профобразование — 9,2%, искусство и дизайн, гуманитарные и естественные науки — 10%, сельское и лесное хозяйство, садово-парковое строительство — 8,7%, здравоохранение, социальная защита, физкультура, туризм и гостеприимство — 10,7%, прочие — 3,7%.В вузах республики в 2017/2018 учебном году обучалось 15 тыс. граждан иностранных государств (5% от общего числа студентов). Из общего числа иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Беларуси, студенты из стран СНГ составляли 69%.Как отметил Белстат, с каждым годом растет численность студентов, решивших продолжить обучение на второй ступени высшего образования — в магистратуре, где формируются навыки научно-исследовательской и научно-педагогической работы в целях подготовки молодого специалиста к научной деятельности. За последние 10 лет численность магистрантов увеличилась в 3,7 раза и составила в 2017/18 учебном году 15 тыс. человек.