МИД Беларуси считает неприемлемыми заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Минск, 17 ноября. Министерство иностранных дел Беларуси считает неприемлемыми заявления исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который потребовал от Александра Лукашенко объяснений после его обсуждения с Азербайджаном ситуации в ОДКБ.



"Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со временем это пройдет", — прокомментировал высказывания армянского премьера пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.



"Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать. Возможно, это было приемлемо в случае с бывшим генеральным секретарем ОДКБ гражданином Армении Юрием Хачатуровым. Но в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета", — подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.



Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 16 ноября в беседе с журналистами заявил, что потребует объяснений от Александра Лукашенко в связи с обсуждением сложившейся в ОДКБ ситуации со страной, не являющейся членом данной организации, — Азербайджаном.



Пашинян, в частности, сказал: "Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси и не только от президента Беларуси".



Исполняющий обязанности премьер-министра Армении также намерен потребовать объяснений от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который после заседания саммита ОДКБ заявил о том, что на пост генерального секретаря организации будет назначен представитель Беларуси.



Пашинян рассказал, что в ходе телефонной беседы 16 ноября с президентом РФ Владимиром Путиным они также обсудили этот вопрос.



Итоги саммита ОДКБ, который прошел 8 ноября в Астане, обсуждались 12 ноября на встрече Александра Лукашенко с послом Азербайджана Латифом Гандиловым. Что касается назначения нового руководителя аппарата ОДКБ, то, по словам Лукашенко, "вариантов было много". "И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге", — сказал Лукашенко.



Говоря о ротации руководителя ОДКБ, Лукашенко отметил, что следующая страна по алфавиту — Беларусь. "У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ", — заявил глава государства.



Новый генеральный секретарь ОДКБ будет определен на следующем саммите организации 6 декабря в Санкт-Петербурге. Прежний генсек Юрий Хачатуров отозван Арменией с должности.



В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.