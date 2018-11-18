Минск, 18 ноября. Четыре человека погибли на пожаре в частном жилом доме в деревне Вертилишки Гродненского района.



Сообщение о пожаре поступило спасателям от местного жителя в 01:10. Когда к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС, деревянный дом уже был полностью охвачен огнем.



При разборе сгоревших конструкций, сообщает пресс-служба МЧС, обнаружены тела четырех человек: хозяев дома , супружеской пары пенсионеров, и двух местных жительниц 1982 и 1985 годов рождения.



Накануне пожара в доме было застолье, после которого часть гостей разошлась, трое остались ночевать. 41-летний сын хозяев и еще один гость сумели самостоятельное покинуть горящий дом. Первого с ожогами лица, шеи, обеих кистей (10% тела) госпитализировали в реанимационное отделение гродненской больницы скорой помощи.



Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Расследование происшествия занимаются специалисты Следственного комитета и судмедэксперты.