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Дата распечатки: 18.11.2018 10:41
 
18.11.2018 09:03 Общество

Четыре человека погибли на пожаре в частном жилом доме в деревне Вертилишки Гродненского района

Минск, 18 ноября. Четыре человека погибли на пожаре в частном жилом доме в деревне Вертилишки Гродненского района.

Сообщение о пожаре поступило спасателям от местного жителя в 01:10. Когда к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС, деревянный дом уже был полностью охвачен огнем.

При разборе сгоревших конструкций, сообщает пресс-служба МЧС, обнаружены тела четырех человек: хозяев дома , супружеской пары пенсионеров, и двух местных жительниц 1982 и 1985 годов рождения.

Накануне пожара в доме было застолье, после которого часть гостей разошлась, трое остались ночевать. 41-летний сын хозяев и еще один гость сумели самостоятельное покинуть горящий дом. Первого с ожогами лица, шеи, обеих кистей (10% тела) госпитализировали в реанимационное отделение гродненской больницы скорой помощи.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Расследование происшествия занимаются специалисты Следственного комитета и судмедэксперты.
БелаПАН.

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