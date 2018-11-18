Лукашенко надеется на укрепление двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов с Латвией

Минск, 18 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Латвии Раймондса Вейониса с национальным праздником — 100-летием провозглашения Латвийской Республики.



Он отметил, что для каждой страны суверенитет является надежным фундаментом для процветания и развития во всех областях, главным символом прогресса и мирной жизни.



"В Беларуси высоко оценивают достижения Латвии за период независимости, повышение авторитета государства на международной арене", — говорится в поздравлении.



Лукашенко выразил надежду, что взаимодоверие и уважение, общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в регионе будут и далее способствовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов на благо народов Беларуси и Латвии.



Белорусский руководитель пожелал своему латвийскому коллеге здоровья, счастья и успехов, а гражданам Латвии — мира и благополучия.