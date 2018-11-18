18.11.2018 11:59 Политика, Беларусь — Евросоюз
Лукашенко надеется на укрепление двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов с Латвией
Минск, 18 ноября. Александр Лукашенко поздравил президента Латвии Раймондса Вейониса с национальным праздником — 100-летием провозглашения Латвийской Республики.
Он отметил, что для каждой страны суверенитет является надежным фундаментом для процветания и развития во всех областях, главным символом прогресса и мирной жизни.
"В Беларуси высоко оценивают достижения Латвии за период независимости, повышение авторитета государства на международной арене", — говорится в поздравлении.
Лукашенко выразил надежду, что взаимодоверие и уважение, общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в регионе будут и далее способствовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов на благо народов Беларуси и Латвии.
Белорусский руководитель пожелал своему латвийскому коллеге здоровья, счастья и успехов, а гражданам Латвии — мира и благополучия.
Он отметил, что для каждой страны суверенитет является надежным фундаментом для процветания и развития во всех областях, главным символом прогресса и мирной жизни.
"В Беларуси высоко оценивают достижения Латвии за период независимости, повышение авторитета государства на международной арене", — говорится в поздравлении.
Лукашенко выразил надежду, что взаимодоверие и уважение, общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в регионе будут и далее способствовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов на благо народов Беларуси и Латвии.
Белорусский руководитель пожелал своему латвийскому коллеге здоровья, счастья и успехов, а гражданам Латвии — мира и благополучия.