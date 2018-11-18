Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии отношений дружбы с Оманом

Минск, 18 ноября. Александр Лукашенко поздравил султана Омана Кабуса бен Саида с Национальным днем.



"Беларусь заинтересована в развитии отношений дружбы с Оманом, расширении двусторонних связей на всех уровнях, более полной реализации существующего потенциала сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах на благо обеих стран", — говорится в поздравлении.



Белорусский руководитель пожелал султану Омана "доброго здоровья и успехов, а народу этой страны — счастья и процветания".

