Минск, 18 ноября. Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре в агрогородке Вертилишки Гродненского района.



Как сообщает Следственный комитет, возгорание деревянного жилого дома, принадлежащего 57-летнему местному жителю, произошло ночью 18 ноября около 00.30.



После тушения пожара и осмотра места происшествия обнаружены тела четырех погибших — хозяина дома, его 51-летней сожительницы, а также 32-летней и 36-летней жительниц Гродненского района.



После возгорания дом сумели самостоятельно покинуть 41-летний сын хозяев дома и 40-летний житель соседней деревни. Первый из них госпитализирован в учреждение здравоохранения, второй после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой.



По факту причинения по неосторожности смерти четверым лицам Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено дело (ч.2 ст.144 Уголовного кодекса Республики Беларусь).



Ранее, напомним, пресс-служба МЧС сообщала, что предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.