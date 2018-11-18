Россельхознадзор предлагает провести с Беларусью консультации по поводу транзита мяса птицы из США в Казахстан

Минск, 18 ноября. Россельхознадзор с 20 ноября 2018 года вводит временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, произведенного на предприятиях США, и предлагает провести с Беларусью соответствующие консультации.



"Решение принято службой в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения", — отмечается в сообщении российского ведомства.



Как пояснил Россельхознадзор, в Казахстане отсутствует внутренняя система прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и из-за несоблюдения сроков интеграции информационных систем. В частности, в октябре территориальными управлениями Россельхознадзора из-за выявленных нарушений было приостановлено движение в Казахстан из США семи партий американской птицы.



Как отметили в Россельхознадзоре, на часть продукции ветеринарные сертификаты были оформлены американской стороной в то время, когда сама продукция уже находилась в портах Евросоюза. Определенный объем мяса птицы поступил на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с уже завершенным сроком хранения, и, кроме того, в мясе птицы, произведенном американскими предприятиями Mountaire Farms Incorporated и Equity Group — Kentucky Division, были выявлены остатки лекарственных средств — тетрациклин и матаболиты нитрофуранов.



В связи с этим Россельхознадзором было принято решение вернуть на территорию Евросоюза, откуда прибыл груз, все поступившие партии общим весом 185 тонн. В российском ведомстве также сообщили о том, что в конце октября Россельхознадзор проинформировал Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана о случаях выявления несоответствующей нормам птицеводческой продукции, импортируемой через территорию России в Казахстан из США.



"Согласно законодательству Евразийской экономической комиссии, Республика Казахстан в течение 10 дней после получения уведомления от Россельхознадзора была обязана изменить статус указанных американских компаний в реестре — перечне предприятий, которые имеют право ввозить продукцию в страны ЕАЭС. Однако до настоящего момента на официальном сайте Комитета ветеринарного контроля и надзора Казахстана их статус не изменен и, таким образом, продукция Mountaire Farms Incorporated и Equity Group — Kentucky Division разрешена к поставкам в Республику Казахстан без ограничений", — говорится в сообщении Россельхознадзора.



В российском ведомстве также отметили, что при присоединении Казахстана к ВТО президентами государств — членов ЕАЭС был подписан протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории союза. Одним из пунктов документа было определено, что Казахстан берет на себя обязательство ввести на своей территории одобренную всеми другими государствами — членами ЕАЭС систему обеспечения прослеживаемости подлежащих ветеринарному контролю товаров. По данным Россельхознадзора, пока система прослеживаемости в Казахстане (информационная система ЕАСУ) не получила одобрения всех государств — членов ЕАЭС. Между тем, поставки из США в Казахстан осуществляются по ветеринарному сертификату, отличному от требований ЕАЭС.



В ведомстве сообщили о том, что Россельхознадзор просил казахскую сторону разъяснить, каким образом осуществляется прослеживаемость товаров, не соответствующих требованиям ЕАЭС, однако ответ от казахстанской стороны получен не был.



"В связи с этим Россельхознадзор не может гарантировать, что ввозимая в рамках транзита из США в Казахстан продукция безопасна и не навредит потребителям, а также, в виду отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов, опасается, что такая продукция может быть ввезена в другие страны-участницы ЕАЭС незаконным образом", — полагают в ведомстве.



Россельхознадзор считает необходимым организовать консультации на площадке Евразийской экономической комиссии с участием представителей Беларуси по вопросу обеспечения прослеживаемости и подтверждения использования ввозимого в Казахстан мяса птицы производства США для внутренних нужд республики, а также предложил казахстанской стороне организовать совместный отбор проб от такой продукции с последующим исследованием на показатели безопасности в аккредитованных лабораториях стран-членов ЕАЭС.