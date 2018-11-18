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Дата распечатки: 18.11.2018 23:00
 
18.11.2018 21:57 Спорт

Белорусская футбольная сборная вышла в плей-офф Лиги наций

Минск, 18 ноября. Белорусская футбольная сборная вышла в плей-офф Лиги наций и продолжит борьбу за место в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

18 ноября в заключительном матче группового раунда команда Игоря Криушенко выиграла в гостях у Сан-Марино — 2:0 (голы: Драгун, 8, Сарока, 52).

Состав гостей: Черник, Драгун, Мартынович (капитан), Шитов, Поляков, Политевич, Савицкий (Скавыш, 65), Глеб (Путило, 69), Сарока, Маевский (Кисляк, 79), Стасевич.

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 19:1 в пользу белорусской команды (первый тайм — 10:1), из них в створ ворот — 9:0 (4:0), угловые удары — 13:0 (6:0), штрафные удары — 19:11 (10:4), офсайды — 4:2 (3:1), владение мячом (в %) — 70:30 (73:27), точность пасов (в %) — 89:62 (89:59), точность пасов (в абсолютных цифрах) — 677/758 : 150/241 (347/388 : 69/116).

В другом матче группы 2 слабейшей лиги D Молдова сыграла вничью с Люксембургом — 1:1 (Гынсарь, 58, с пенальти — Бенси, 70).

Итоговое положение (после 6 туров): Беларусь — 14 очков (разница мячей 10-0), Люксембург — 10 (11-4), Молдова — 9 (4-5), Сан-Марино — 0 (0-16).

В ходе турнира Беларусь дважды выиграла у Люксембурга (1:0 дома, 2:0 в гостях), дважды — у Сан-Марино (дома — 5:0) и разделила очки с Молдовой (0:0 дома и на выезде).

Белорусская сборная как победитель группы перешла из лиги D в более сильную лигу C.

В плей-офф лиги D (для продолжения борьбы за путевку на Евро-2020) и лигу С (для участия в ЛН-2020) вышла также Грузия (группа 1). В двух остальных квартетах победители определятся 19 и 20 ноября (в группе 3 — Косово или Азербайджан, в группе 4 — Македония или Армения).

В случае непопадания на ЧЕ-2020 через традиционный отбор (стартует весной 2019 года) победители групп лиги D в марте 2020 года сыграют матчи плей-офф, где определят единственного обладателя путевки на Евро.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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