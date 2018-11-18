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Дата распечатки: 18.11.2018 23:00
 
18.11.2018 22:24 Экономика

Семашко: Переговоры с Россией о компенсации по налоговому маневру идут непросто

Минск, 18 ноября. Переговоры с Россией о компенсации Беларуси по налоговому маневру идут непросто, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" 18 ноября.
Семашко, который 15 лет был вице-премьером Беларуси, назначен на дипломатическую должность 13 ноября.

"Глобальное понимание у переговорщиков двух стран есть. Надо двигаться, — подчеркнул дипломат. — Переговоры идут непросто. Последний протокол, который я еще вице-премьером подписал со своим коллегой, — до 15 декабря найти алгоритм компенсации".

"Я знаю, как сложно все движется. Есть сомнения, что 15 декабря — но раньше или позже сделаем. Лучше раньше. Пока продвижение по нефтегазовым переговорам не очень большое. Придется подключаться", — добавил Семашко, который многие годы принимал участие в нефтегазовых переговорах.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает, что в 2019—2024 годах вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30 до 0%. Одновременно с этим повысится налог на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на величину снижения экспортных пошлин, что приведет к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси.

В августе Минфин Беларуси сообщил, что в 2019 году потери белорусского бюджета из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России составят 300 млн долларов, а после его завершения в 2024 году ежегодные выпадающие доходы белорусского бюджета могут достичь 2 млрд долларов.

В начале октября премьер-министр Сергей Румас заявил журналистам в Минске, что механизм компенсации Беларуси потерь от налогового маневра стороны определят до конца этого года. "С правительством Российской Федерации есть понимание, что следствия налогового маневра негативно скажутся на бюджете Беларуси и на предприятиях нефтехимического комплекса. Белорусская сторона считает более правильной фиксацию этой компенсации в цене получаемой нефти. До конца года у нас есть поручение глав государств, чтобы закончить дискуссию и внести на их рассмотрение конкретный механизм", — сказал Румас.
Алексей Александров, БелаПАН.

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