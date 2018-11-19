19.11.2018 08:32 Общество
В Полоцке сгорела автолавка Ушачского райпо
Минск, 19 ноября. В Полоцке минувшей ночью сгорела автолавка, принадлежащая Ушачскому Райпо.
Сообщение о загорании автомобиля на стоянке по улице Пролетарской поступило в экстренные службы в 00.27.
В результате пожара в грузовом автомобиле ГАЗ-33-09, 2012 года выпуска (госномер АИ 5484-2) повреждены моторный отсек, кунг, часть товара.
Причина пожара устанавливается.
Сообщение о загорании автомобиля на стоянке по улице Пролетарской поступило в экстренные службы в 00.27.
В результате пожара в грузовом автомобиле ГАЗ-33-09, 2012 года выпуска (госномер АИ 5484-2) повреждены моторный отсек, кунг, часть товара.
Причина пожара устанавливается.