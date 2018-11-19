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Дата распечатки: 19.11.2018 10:01
 
19.11.2018 08:32 Общество

В Полоцке сгорела автолавка Ушачского райпо

Минск, 19 ноября. В Полоцке минувшей ночью сгорела автолавка, принадлежащая Ушачскому Райпо.

Сообщение о загорании автомобиля на стоянке по улице Пролетарской поступило в экстренные службы в 00.27.

В результате пожара в грузовом автомобиле ГАЗ-33-09, 2012 года выпуска (госномер АИ 5484-2) повреждены моторный отсек, кунг, часть товара.

Причина пожара устанавливается.
БелаПАН.

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