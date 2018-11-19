Лукашенко: В Беларуси Азербайджан воспринимают как очень дружественную, братскую страну

Минск, 19 ноября. В Беларуси Азербайджан воспринимают как очень дружественную, братскую страну, с которой хорошие отношения установились на самых разных уровнях, заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым 19 ноября в Минске.



"Беларусь вас ждала, — цитирует Лукашенко пресс-служба главы белорусского государства. — Очень много было информации об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат. Даже негативная какая-то информация, которая не соответствует действительности, она тоже порой положительна. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане".



Лукашенко отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений. Так, по его словам, за истекший период 2018 года взаимный товарооборот вырос почти в три с половиной раза к аналогичному уровню прошлого года. "Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет, — подчеркнул Лукашенко. — Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10-15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения".



Лукашенко также добавил: "Я рад, что вы приехали к нам. Есть о чем поговорить. Хорошие у нас отношения во всех сферах — и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться, и есть что добавлять к этим отношениям".



В свою очередь Алиев отметил, что по всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества есть конкретные результаты. "Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, мы выполняем. И поддерживаем друг друга во всех международных структурах, и торгово-экономические связи растут, — сказал он. — Очень активно развивается промышленная кооперация, также имеет хорошую историю сотрудничество в военно-технической, культурной и образовательной сферах. То есть по всем направлениям мы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты".



Алиев отметил, что регулярный обмен визитами на высшем уровне свидетельствует о близких и дружественных связях между Беларусью и Азербайджаном.



"В Азербайджане, когда говорят о Беларуси, вспоминают какие-то события, связанные с нашими двусторонними отношениями, всегда в обществе очень позитивные чувства, — отметил он. — Очень важно, что наши дружественные связи также позитивно воспринимаются обществами наших стран. Я знаю, что в Беларуси очень доброе отношение к Азербайджану, а в Азербайджане Беларусь считают на самом деле братской страной и одним из самых близких партнеров не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире".



Он отметил, что этому в том числе способствуют личные отношения между главами государств. "Люди все это видят и ценят то, как мы решаем вопросы, как идем к поставленной цели, — сказал Алиев. — Период наших активных отношений в последние годы — это период решения вопросов, по которым мы с вами договаривались".



Алиев также заявил, что его нынешний официальный визит даст возможность не только обсудить и проанализировать итоги двустороннего сотрудничества за прошедший период, но и наметить пути дальнейшего взаимодействия. "Уверен, что мы сегодня примем важные решения", — сказал он и пригласил Лукашенко посетить с официальным визитом Азербайджан.



По информации пресс-службы, до начала официальных переговоров Алиев вместе с Лукашенко с "интересом осмотрел во Дворце Независимости выставку фоторабот, на которых запечатлены наиболее известные достопримечательности страны".