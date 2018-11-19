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Дата распечатки: 19.11.2018 15:03
 
19.11.2018 13:13 Экономика, Финансы

Евро подорожал почти на копейку, доллар и российский рубль подешевели на первых торгах недели

Минск, 19 ноября. 19 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и российскому рублю, ослабел — к евро.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0091 рубля (0,38%) и составил 2,4041 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0044 рубля (0,21%) до 2,1058 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0026 рубля (0,08%) и составил 3,1947 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть выросли в понедельник, к полудню баррель марки Brent торговался на уровне 67 долларов США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,0150 рубля и составил 66,0081 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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