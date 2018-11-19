"МАЗ-Вейчай" приступил к пробному производству двигателей внутреннего сгорания в индустриальном парке "Великий камень"

Минск, 19 ноября. В китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 18 ноября состоялась торжественная церемония запуска пробного производства двигателей внутреннего сгорания, сообщила пресс-служба администрации парка.



Проект реализует ООО "МАЗ-Вейчай". Компания создана двумя предприятиями — Минским автомобильным заводом и корпорацией Weichai. Резидентом парка ООО "МАЗ-Вейчай" стало в октябре 2017 года. Строительство завода началось в апреле 2018 года.



В церемонии приняли участие посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, руководители Министерства промышленности Беларуси, МАЗа, индустриального парка, ООО "Маз-Вейчай", Weichai Group. Символический запуск производства осуществили председатель Weichai Group Тан Сюгуан и генеральный директор ОАО "МАЗ" Дмитрий Катеринич.



Завод ООО "Маз-Вейчай" будет выпускать двигатели для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов. Речь идет о полной мелкоузловой сборке двигателей стандартов Евро-5 и Евро-6. Заявленный ресурс — не менее 1 млн километров пробега в зависимости от условий эксплуатации. На начальном этапе производство составит 10 тысяч двигателей в год. К 2026 году предприятие выйдет на полную производственную мощность, выпуская до 20 тысяч двигателей в год. Продукция обеспечит потребности белорусских автопроизводителей, а также будет поставляться на экспорт.