Вопросы противодействия коррупции обсуждены на заседании Витебского облисполкома с участием Конюка, Вакульчика и Кочановой

Минск, 19 ноября. На внеочередном заседании Витебского облисполкома 19 ноября обсуждался вопрос противодействия коррупции в органах местной власти. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, участие в заседании приняли генпрокурор Александр Конюк, глава Администрации президента Наталья Кочанова, председатель КГБ Валерий Вакульчик.



Как отмечено на заседании, в Витебской области, как и в других регионах страны, установлены "не единичные факты совершения должностными лицами коррупционных преступлений и правонарушений".



"С одной стороны, это результат работы правоохранительных органов по выявлению противоправных деяний, с другой — недостатки в работе государственных служб и организаций по предупреждению нарушений законности. Некоторые руководители отнеслись к этой работе формально и не проявили должной требовательности к подчиненным", — сказал Конюк.



Особое внимание обращено на факты задолженности предприятий по обязательным платежам, а именно в Фонд социальной защиты населения. Отмечено снижение ряда ключевых показателей работы сельскохозяйственной отрасли.



По мнению Конюка, не в полной мере реализован потенциал созданных в государственных органах и организациях комиссий по противодействию коррупции, кадровых и юридических служб.



"Коррупции способствуют низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины, непринятие необходимых мер по сохранности имущества предприятий, проявления бесхозяйственности, просчеты в кадровой работе. Отсюда и недостаточно высокая эффективность работы сельскохозяйственной отрасли, наличие у предприятий значительных сумм задолженностей", — сказал генпрокурор.



Среди наиболее подверженных коррупции сфер в Витебской области названы строительство, транспорт, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, госуправление.



По итогам заседания руководителям местных исполнительных и распорядительных органов дан ряд поручений. В частности им предписано "системно анализировать причины и условия, способствовавшие коррупционным правонарушениям, после чего принимать конкретные решения по их устранению; максимально использовать потенциал комиссий по противодействию коррупции, кадровых и юридических служб".



Поручено также "эффективнее контролировать имущественное положение государственных должностных лиц и членов их семей, соблюдение ими антикоррупционных ограничений; строго реагировать на факты нарушений и информировать о них правоохранительные органы". Кроме того, подбор и расстановку кадров предписано рассматривать "как одну из главных задач руководителей", поручено "усилить трудовую и исполнительскую дисциплину, исключить проявления бесхозяйственности, нецелевого и неэффективного расходования средств".