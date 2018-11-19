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Дата распечатки: 19.11.2018 15:03
 
19.11.2018 14:46 Экономика, Общество

За девять месяцев источники "Белэнерго" выработали 25,5 млрд киловатт-часов электроэнергии

Минск, 19 ноября. За девять месяцев генерирующие источники производственного объединения "Белэнерго" выработали 25,5 млрд киловатт-часов электроэнергии — на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба объединения.

Статистические данные о работе генерирующих объектов на заседании президиума совета объединения на прошлой неделе в Минске представила начальник производственно-технического управления "Белэнерго" Тамара Антропова.

Производство тепловой энергии за январь—сентябрь 2018-го составило 23,4 млн гигакалорий (99,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Удельный расход условного топлива на выработку электричества составил 241,1 грамма на один киловатт-час, на производство тепла — 166,91 килограмма на одну гигакалорию.

Расход электроэнергии при ее транспортировке в сетях составил 7,97% — на 0,3 процентного пункта ниже, чем за девять месяцев 2017 года.

Производственное объединение "Белэнерго" находится в ведении Министерства энергетики. Оно занимается производством, передачей, распределением и продажей электричества и тепла; транзитом электроэнергии; государственным энергонадзором.

Объединению подчинено подавляющее большинство энергоисточников страны. На 1 января 2018 года под управлением "Белэнерго" находились источники суммарной мощностью 9.109,06 мегаватта. Установленная мощность объединенной энергосистемы страны составляла 10.143,412 мегаватта.
Захар Щербаков, БелаПАН.

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