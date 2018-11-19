В январе—октябре объем жилищного строительства сократился на 8,5%

Минск, 19 ноября. В январе—октябре 2018 года организациями всех форм собственности построено 31,9 тыс. новых квартир, следует из данных Национального статистического комитета.



Введено в эксплуатацию 2 млн 790,4 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 8,5% меньше, чем в январе—октябре 2017 года.



В октябре построено 254,4 тыс. кв. метров (на 4,9% меньше, чем в октябре прошлого года, и на 50,3% меньше, чем в сентябре 2018-го).



Для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 57,8 тыс. кв. м общей площади, или 37,9% общего объема введенного жилья.



Из общего объема введенного жилья для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 703,2 тыс. кв. м (на 50,4% больше, чем в январе—сентября 2017 года), в многоквартирных жилых домах в городах — 643,8 тыс. кв. м.



В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 835,9 тыс. кв. м общей площади жилья, или 30% общего ввода в стране.



Задание на 2018 год по вводу в эксплуатацию жилых помещений установлено в объеме 4 млн кв. м. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий в многоквартирных домах в городах запланировано построить 587 тыс. кв. м, с господдержкой — 900 тыс. кв. м.



Социального жилья планируется построить 679 тыс. кв. м (финансирование — 37 млн 405 тыс. рублей), для многодетных семей — 562,6 тыс. кв. м (410 млн 360 тыс.), индивидуальных жилых домов общей площадью 1 млн 484 тыс. кв. м (1 млрд 312 млн 460 тыс. рублей). В городах-спутниках планируется построить 28,7 тыс. кв. м жилья.



"Есть некоторые сложности в темпах сдачи в эксплуатацию жилья в связи с тем, что год начался фактически без задела. Поэтому некоторые объекты начинают только строить, и это сказывается на темпах строительства. Темпы будут нарастать, и есть уверенность, что 4 млн кв. метров будет построено. Хотя это не так просто ввиду недостаточных доходов населения. 900 тыс. с господдержкой — это строго обязательный показатель, который будет выполнен и министерством, и областями", — отметил ранее начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.



При этом он заявил, что в связи с реализацией указа президента о субсидировании жилищного строительства в этом году дополнительно планируется привлечь 526 млн рублей. "Строительный комплекс работает устойчиво, и вопрос только в объемах финансирования — больше будет госсредств, средств банков и граждан, больше будет строиться жилья. Технические и организационные возможности для этого есть у предприятий всех форм собственности. Мы смотрим с оптимизмом и полагаем, что все заложенные в программе параметры будут выполнены", — скаазал чиновник.