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Дата распечатки: 19.11.2018 18:17
 
19.11.2018 16:25 Общество

В Минске по подозрению в мошенничестве задержан гражданин Германии

Минск, 19 ноября. В столице задержан 33-летний гражданин Германии, которого подозревают в совершении мошенничества в отношении граждан Беларуси и соотечественников, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что в Беларусь мужчина приехал в ноябре 2017 года, воспользовавшись возможностью безвизового въезда. В Минске он открыл фирму, оказывающую услуги по изготовлению домов и бань из деревянного бруса. Мужчина брал предоплату, но обязательства перед заказчиками не исполнял. В милицию обратились 15 пострадавших — жители Минска и Минской области. Предварительно сумма причиненного ущерба составила более 40 тыс. долларов (около 85 тыс. рублей).

Кроме того, мужчина "входил в доверие разведенных одиноких женщин — жительниц столицы, которым обещал совместное счастливое будущее и просил одолжить денег на бизнес". Он знакомился в парикмахерских, ресторанах, торговых центрах.

В частности ему удалось таким образом завладеть 6 тыс. долларов, которые принадлежат минчанке, до настоящего времени он эти деньги не вернул. Одну из женщин мужчина попросил оформить на ее имя телевизор в рассрочку, который якобы был необходим для офиса фирмы. Как выяснилось позже, телевизор он подарил другой знакомой.

Задержанный находится в региональном розыске (в международный розыск объявлен не был). На территории ФРГ его подозревают в совершении аналогичных преступлений.

В отношении мужчины возбуждено дело по ст. 209 УК (мошенничество).
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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