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Дата распечатки: 19.11.2018 21:15
 
19.11.2018 19:42 Экономика

Российские железные дороги продлили до конца 2025 года действие скидки на транспортировку белорусских нефтепродуктов в порты РФ

Минск, 19 ноября. Российские железные дороги продлили до 31 декабря 2025 года действие 50-процентной скидки на транспортировку со станций Барбаров (Мозырский район, Гомельская область) и Новополоцк (Полоцкий район, Витебская область) белорусских нефтепродуктов к припортовым станциям Октябрьской железной дороги и возврат пустых цистерн. Об этом сообщила пресс-служба РЖД по итогам заседания правления этого ОАО.

Нынешняя скидка действует до конца 2018 года.

Ранее Москва предложила Минску использовать российские порты для транспортировки нефтепродуктов, переориентировавшись с прибалтийского направления.
БелаПАН.

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