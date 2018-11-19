Российские железные дороги продлили до конца 2025 года действие скидки на транспортировку белорусских нефтепродуктов в порты РФ

Минск, 19 ноября. Российские железные дороги продлили до 31 декабря 2025 года действие 50-процентной скидки на транспортировку со станций Барбаров (Мозырский район, Гомельская область) и Новополоцк (Полоцкий район, Витебская область) белорусских нефтепродуктов к припортовым станциям Октябрьской железной дороги и возврат пустых цистерн. Об этом сообщила пресс-служба РЖД по итогам заседания правления этого ОАО.



Нынешняя скидка действует до конца 2018 года.



Ранее Москва предложила Минску использовать российские порты для транспортировки нефтепродуктов, переориентировавшись с прибалтийского направления.