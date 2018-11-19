Совмин утвердил соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ

Минск, 19 ноября. Совет министров утвердил Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств — участников СНГ, подписанное в Душанбе 1 июня 2018 года, сообщила пресс-служба правительства.



Уполномоченным органом, ответственным за сотрудничество по реализации положений документа, определен Государственный комитет по науке и технологиям.



Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.