19.11.2018 20:57 Экономика, Общество
Совмин утвердил соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ
Минск, 19 ноября. Совет министров утвердил Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств — участников СНГ, подписанное в Душанбе 1 июня 2018 года, сообщила пресс-служба правительства.
Уполномоченным органом, ответственным за сотрудничество по реализации положений документа, определен Государственный комитет по науке и технологиям.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
Уполномоченным органом, ответственным за сотрудничество по реализации положений документа, определен Государственный комитет по науке и технологиям.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.