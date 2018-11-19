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Дата распечатки: 20.11.2018 00:20
 
19.11.2018 23:09 Политика

Украина пока не видит возможности участия Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе

Киев, 19 ноября. Украинская сторона пока не видит возможности участия Беларуси в миротворческой миссии, заявил заместитель министра иностранных дел страны Василий Боднар, отвечая на вопрос БелаПАН на встрече с группой белорусских журналистов 19 ноября в Киеве.
"Этот вопрос поднимался во время встречи президентов и был обсужден ими лично. Пока украинская сторона не видит возможности участия Беларуси в миротворческой миссии, поскольку это напрямую связано с участием в ОДКБ и российскими военными. Мы не хотим ситуации, в которой Россия посредством Беларуси будет влиять на территорию конфликта в свою пользу", — сказал дипломат.

"Для нас Беларусь — важный и стратегический партнер, — подчеркнул Боднар. — Большая протяженность границы, и понятно, что с любой точки зрения в лице Беларуси нам лучше иметь друга, чем нейтрального соседа или страну-противника. В любом случае мы будем действовать так, чтобы поддерживать доверительные и дружеские отношения с официальным Минском. А доверительные отношения руководителей государств являются основой для двусторонних отношений. Открываются двери кабинетов, решается много вопросов. Мы считаем, что нам следует развивать отношения, исходя из параметров партнерства, и поддерживать Беларусь, как только возможно".

"У нас много вопросов к присутствию России на территории Беларуси, но Минск — это площадка для [трехсторонней] контактной группы, и это определенный уровень доверия к белорусской стороне в плане реализации мирного процесса".

31 октября на минской встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности Александр Лукашенко заявил: "Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины".
Сергей Балай, БелаПАН.

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