Обзор важнейших событий 19 ноября 2018 года

Минск, 19 ноября. Украинская сторона пока не видит возможности участия Беларуси в миротворческой миссии, заявил заместитель министра иностранных дел страны Василий Боднар, отвечая на вопрос БелаПАН на встрече с группой белорусских журналистов в Киеве. "Этот вопрос поднимался во время встречи президентов и был обсужден ими лично. Пока украинская сторона не видит возможности участия Беларуси в миротворческой миссии, поскольку это напрямую связано с участием в ОДКБ и российскими военными. Мы не хотим ситуации, в которой Россия посредством Беларуси будет влиять на территорию конфликта в свою пользу", — сказал дипломат.



В Беларуси Азербайджан воспринимают как очень дружественную, братскую страну, с которой хорошие отношения установились на самых разных уровнях, заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Минске. "Беларусь вас ждала, — сказал он. — Очень много было информации об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат. Даже негативная какая-то информация, которая не соответствует действительности, она тоже порой положительна. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане".



Президент Европейской народной партии Жозеф Доль обеспокоен возможной высылкой из Беларуси пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной. "Я призываю власти Беларуси пересмотреть это политически мотивированное решение, которое нарушает права человека и международные обязательства страны", — заявил он. Красулина должна покинуть Беларусь до 30 ноября. Она гражданка России, но живет в Беларуси, где находится ее семья, в том числе родители, с 2002 года. Причиной решения о депортации стали административные правонарушения: в 2016 и 2017 годах в отношении нее было составлено два протокола по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), в 2018 году еще один — за не оплаченный вовремя проезд в автобусе. Все штрафы уплачены.



Суд Ленинского района Могилева приговорил 29-летнего гражданина России Павла Тимофеева, пытавшегося ограбить отделение "Беларусбанка", к 15 годам заключения. 20 ноября 2017 года мужчина вошел в отделение на улице Калиновского. Угрожая работникам и посетителям убийством, демонстрируя предмет, похожий на пистолет системы Макарова, он потребовал деньги и ценности. При этом захватил в заложники восемь посетителей и шесть работников банка. При задержании мужчина начал стрелять. В ответ сотрудники милиции применили табельное оружие, ранили и задержали нападавшего. Заложники не пострадали.