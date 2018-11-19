Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/11/19/eu_981702/
Дата распечатки: 19.11.2018 23:00
 
19.11.2018 21:19 Экономика, Общество, Беларусь — Евросоюз

Посол Латушко договорился о визите в Беларусь делегации деловых кругов Монако

Минск, 19 ноября. Белорусский посол во Франции и Монако (по совместительству) Павел Латушко 18—19 ноября принял участие в мероприятиях по случаю Национального праздника Монако (Дня князя).

По информации посольства, Латушко и министр иностранных дел Монако Жиль Танелли обсудили итоги развития отношений Беларуси и княжества в 2018 году и планы на 2019 год "с акцентом на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества". Стороны договорились об организации визита деловых кругов Монако в Беларусь в 2019 году. Рассмотрены "подходы сторон" к взаимному назначению странами почетных консулов.

На встрече с представителями деловых кругов Монако обсуждены "перспективы реализации совместных экономических проектов в гуманитарной сфере".
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 19 Ноябрь 2018, 23:00
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск