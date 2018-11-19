Посол Латушко договорился о визите в Беларусь делегации деловых кругов Монако

Минск, 19 ноября. Белорусский посол во Франции и Монако (по совместительству) Павел Латушко 18—19 ноября принял участие в мероприятиях по случаю Национального праздника Монако (Дня князя).



По информации посольства, Латушко и министр иностранных дел Монако Жиль Танелли обсудили итоги развития отношений Беларуси и княжества в 2018 году и планы на 2019 год "с акцентом на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества". Стороны договорились об организации визита деловых кругов Монако в Беларусь в 2019 году. Рассмотрены "подходы сторон" к взаимному назначению странами почетных консулов.



На встрече с представителями деловых кругов Монако обсуждены "перспективы реализации совместных экономических проектов в гуманитарной сфере".