Лукашенко — патриарху Кириллу: Все свои усилия вы направляете на укрепление взаимопонимания и согласия в православном мире

Минск, 20 ноября. Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



"Ваше великое патриаршее служение является примером высокой морали и непрестанного духовного совершенствования, вызывает глубокое уважение и признательность. Все свои усилия вы направляете на укрепление взаимопонимания и согласия в православном мире, утверждение в душе человека христианских ценностей добра, милосердия и справедливости", — говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что в Беларуси дорожат дружеской поддержкой и пастырской заботой Патриарха Кирилла. "Уверен, что ваша самоотверженная деятельность и впредь будет способствовать упрочению единства народов наших стран", — подчеркнул Лукашенко.



Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (СССР). Епископ Русской православной церкви. С 1 февраля 2009 года — патриарх Московский и всея Руси.