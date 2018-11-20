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Дата распечатки: 20.11.2018 10:14
 
20.11.2018 08:11 Общество

Лукашенко — патриарху Кириллу: Все свои усилия вы направляете на укрепление взаимопонимания и согласия в православном мире

Минск, 20 ноября. Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Ваше великое патриаршее служение является примером высокой морали и непрестанного духовного совершенствования, вызывает глубокое уважение и признательность. Все свои усилия вы направляете на укрепление взаимопонимания и согласия в православном мире, утверждение в душе человека христианских ценностей добра, милосердия и справедливости", — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси дорожат дружеской поддержкой и пастырской заботой Патриарха Кирилла. "Уверен, что ваша самоотверженная деятельность и впредь будет способствовать упрочению единства народов наших стран", — подчеркнул Лукашенко.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (СССР). Епископ Русской православной церкви. С 1 февраля 2009 года — патриарх Московский и всея Руси.
БелаПАН.

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