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Дата распечатки: 20.11.2018 10:15
 
20.11.2018 08:24 Экономика, Финансы

Совмин согласовал продажу ряда зданий в Минске и Бресте, принадлежащих ОАО "Керамин","Белремстройсвязь" и "Ивацевичдрев"

Минск, 20 ноября. Совет министров Беларуси согласовал продажу ряда зданий в Минске и Бресте, принадлежащих открытым акционерным обществам  "Керамин","Белремстройсвязь" и "Ивацевичдрев"

Как сообщает пресс-служба правительства, Совет министров "согласился с предложением Министерства архитектуры и строительства по определению позиции представителей государства в органах управления ОАО "Керамин" об отчуждении находящегося в его собственности капитального строения, расположенного по улице Осиповичской в Минске, путем продажи в установленном порядке обществу с ограниченной ответственностью "Молодежный центр". Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 16 ноября 2018 года № 833.

Этим же документом поддержаны предложения Министерства связи и информатизации, концерна "Беллесбумпром" по определению позиции представителей государства в органах управления ОАО "Белремстройсвязь" и ОАО "Ивацевичдрев" об отчуждении путем продажи на аукционе находящихся в их собственности капитальных строений, расположенных по улицам Красногвардейской и Краснознаменной в Бресте.

Министерству архитектуры и строительства, Министерству связи и информатизации, концерну "Беллесбумпром" поручено принять меры по реализации настоящего постановления.

Документ принят в соответствии с указом президента Беларуси от 19 февраля 2008 года № 100 "О некоторых вопросах владельческого надзора".
Андрей Середа, БелаПАН.

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