Лукашенко: Беларусь и Азербайджан намерены совместно осваивать рынки третьих стран

Минск, 20 ноября. Беларусь и Азербайджан намерены совместно осваивать рынки третьих стран, заявил Александр Лукашенко во время прошедших 19 ноября в Минске переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



По словам белорусского руководителя, у стран заложена основа для широкой производственной кооперации. "Достойный пример такой работы продемонстрировали флагманы белорусского машиностроения — МТЗ и МАЗ, а также Гянджинский автомобильный завод. В Гяндже уже собраны более 10 тыс. тракторов и 3,5 тыс. единиц автомобильной техники. Сегодня мы готовы приступить к принципиально новому этапу сотрудничества — совместному освоению рынков третьих стран", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



По его словам, в высокой степени готовности находится проект выпуска тракторов в Турции с участием Минского и Гянджинского заводов. "Именно за подобными инициативами будущее, и на них нужно делать акцент", — заявил он.



По словам Лукашенко, также есть перспективы по таким направлениям, как поставка и сборка в Азербайджане электробусов, лифтов, зерноуборочных комбайнов и другой сельхозтехники. "Мы ждем, когда вы откажетесь от американских и немецких комбайнов. Эта практика для нас знакома: как только такой комбайн выходит из строя — надо платить столько же за запчасти и прочее. Поэтому мы когда-то были вынуждены принять решение о производстве собственных комбайнов, и не ошиблись. Думаю, что мы еще победим и в этом секторе. И мы готовы создать совместное производство этой техники у вас и работать больше даже на третьи страны", — заявил он.



Глава белорусского государства высказался и за расширение контактов в аграрной сфере, увеличение взаимных поставок продовольствия: "Наша молочная, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия пользуются спросом у азербайджанского потребителя. Международная торговля - это дорога с двусторонним движением. Поэтому есть заинтересованность в увеличении присутствия ваших товаров на белорусском рынке".



В этой связи он приветствовал открытие в Минске в прошлом году Торгового дома Азербайджана и подчеркнул, что данному проекту оказывается максимальное содействие, белорусская сторона намерена далее поддерживать предложения, направленные на сбалансированный рост товарооборота: "Это — будущее. И перспектива развития этой сети — переход в областные центры".



Лукашенко отметил, что соответствующую продукцию из Азербайджана покупают не только граждане Беларуси. "Здесь огромное движение в связи с украинскими событиями. Все потоки пошли через Беларусь. Огромный спрос на азербайджанскую продукцию. Тем более азербайджанцы лучше всех умеют торговать. Нам надо учиться у вас, как это делать", — сказал он.



"Совсем недавно в Турции вы построили нефтеперерабатывающий комплекс. Будем рады приходу азербайджанских инвесторов в Беларусь и готовы к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях. В настоящее время обсуждается возможность инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана в модернизацию ОАО "Гродно Азот", — сообщил Лукашенко.



"Мы приветствуем такие устремления", — отметил он.



Кроме того, белорусский руководитель считает, что значительный резерв имеется в транспортно-логистической сфере. Например, в железнодорожном сообщении, в том числе в рамках создания международного транспортного коридора "Север - Юг" и инициативы "Экономический пояс Шелкового пути". "Так или иначе вы в эти проекты уже втянуты", — добавил он, обращаясь к Алиеву.



Перспективным Лукашенко считает также создание совместных предприятий в фармацевтике, а также координацию усилий в сферах информационно-коммуникационных технологий, науки и культуры. "Мы настроены продолжать подготовку кадров для Азербайджана (в нужном для вас объеме по любым специальностям), в том числе обучение ваших спасателей в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси", — заверил он.



"Традиционно тесные и активные двусторонние контакты поддерживаются между сотрудниками правоохранительных структур, органов социальной защиты, агрокомплекса, сфер связи и информатизации", — продолжил официальный белорусский лидер.



Он также поблагодарил Азербайджан за сотрудничество с Дирекцией II Европейских игр, помощь и поддержку в вопросах организации состязаний в 2019 году.