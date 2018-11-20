Объявлен сбор средств на концерт к 98-й годовщине Слуцкого восстания

Гомель, 20 ноября. Объявлен сбор средств на праздничный концерт к 98-й годовщине Слуцкого восстания, который пройдет на сцене местного Дома культуры в субботу, 24 ноября, с участием Лявона Вольского, групп "Харачакра" и ZANZIBAR.



Организаторами концерта, который будет бесплатным, выступили представители ряда независимых инициатив и организаций: "Дзея", "Часовая Рада Случчыны", "Будзьма" и "Умовы для мовы".



Как сообщила БелаПАН организатор концерта Алина Нагорная, на проведение мероприятия необходимо около 2.000 рублей. Эти деньги пойдут на аренду помещения и аппаратуры, оплату услуг милиции и медиков.



Организаторы концерта получили от местных властей разрешение на проведение мероприятия. "Однако на этом этапе поддержка инициативы празднования одной из самых значимых дат в истории края закончилась", — заметила организатор концерта. По ее словам, все расходы должны оплатить организаторы — не только оплату услуг милиции и медиков (более 200 рублей), но и аренду дома культуры (178 рублей за четыре часа) вместе с оплатой коммунальных услуг (более 200 рублей за четыре часа). Также дом культуры отказывается предоставить аппаратуру, так как она как раз именно в день концерта испортилась и требует ремонта, сообщила Нагорная.



Хотя нас поставили в очень сложные условия, но это нас не пугает — слуцкие повстанцы были еще в худших. А мы, как и в 1920-м, надеемся на поддержку белорусов, которые осознают, что без Слуцкого восстания Беларусь не реализовалась бы как государство, и это в итоге лишило бы нас сегодняшней независимой Беларуси. Для Слуцка этот концерт вообще уникален, все привыкли, что что-то стоящее происходит в больших городах, преимущественно в столичном Минске", — прокомментировала Нагорная.



Поддержать концерт можно, напрямую связавшись с его организаторами или переведя деньги на счета "Беларусбанка": номер карты 4255 2003 0608 7156 (срок действия 11/21); "БПС-Сбербанка": номер карты 5435 5311 1276 2768 (срок действия 09/20); "Приорбанка": номер карты 4916 9896 0318 9084 (срок действия 03/21).



Для перевода денег с карточек других банков можно использовать сервис "МТБанка" (https://perevod.mtbank.by) или "Белгазпромбанка" (https://p2p.bgpb.by/transfercore/#/card2card).