Минск, 20 ноября. С начала года из Беларуси депортировано 302 иностранца, высланы — 211 человек, сообщает управление по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома.



Кроме того, за 10 месяцев текущего года в отношении 271 иностранного гражданина принято решение об отказе во въезде в Беларусь.



"В целях профилактики преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел применяются определенные меры принуждения к иностранцам, как к совершившим противоправные деяния, так и склонным к их совершению", — говорится в сообщении.



Как отмечает управление по гражданству и миграции ГУВД, закон от 4 января 2010 года № 105-З "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь" содержит "широкий спектр мер принуждения, применяемых территориальными отделами внутренних дел к иностранным гражданам и лицам без гражданства при наличии тех или иных правовых оснований".



К таким мерам принуждения относятся: отказ во въезде в Беларусь; отказ в регистрации или продлении срока временного пребывания; отказ в выдаче разрешения на временное или постоянное проживание; сокращение срока временного пребывания; аннулирование разрешения на временное или постоянное проживание; высылка или депортация из страны.



В соответствии со статьей 65 закона иностранец может быть выслан из Беларуси в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан страны и других лиц, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации.



13 ноября стало известно о высылке из Беларуси пресс-секретаря Объединенной гражданской партии Анны Красулиной. Она должна покинуть Беларусь до 30 ноября. Красулина — гражданка России, но живет в Беларуси, где находится ее семья, в том числе родители, с 2002 года. Причиной решения о депортации стали административные правонарушения: в 2016 и 2017 годах в отношении нее были составлены два протокола по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), в 2018 году еще один — за не оплаченный вовремя проезд в автобусе. Все штрафы уплачены.