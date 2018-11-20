20.11.2018 13:34 Общество
Гендиректор БелТА Акулович не намерена предпринимать никаких действий до окончания следствия по "делу БелТА"
Минск, 20 ноября. Генеральный директор РУП "БелТА" Ирина Акулович не намерена предпринимать никаких действий до окончания следствия по "делу БелТА". Об этом стало известно во время встречи Акулович с зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борисом Горецким, который побывал у нее на приеме 20 ноября.
Как пояснил Горецкий в комментарии БелаПАН, целью встречи было — донести до собеседницы мысль о том, что в ее руках недоведение "дела БелТА" до суда и примирение журналистов негосударственных и государственных СМИ.
"Дело БелТА" наносит огромный ущерб не только независимым СМИ, но и самому БелТА, потому что в нашем окружении название этого агентства стало уже каким-то ругательным, — отметил Горецкий. — Кроме того, эта конфронтация наносит вред и государству, ведь на международной арене мы слышим, что это — давление на журналистов. У нее [Акулович] есть возможность примириться с журналистами и не доводить до суда это абсурдное дело".
На вопрос, признает ли Акулович, что конфронтация в журналистском сообществе не нужна никому из сторон, замглавы БАЖ ответил: "Она сказала, что выслушала меня и поняла мою позицию". "Акулович сказала мне, что никаких действий до окончания следствия она предпринимать не будет. Она отметила, что понимает мою позицию, подчеркнула, что это уголовное дело о паролях и незаконном доступе и оно не имеют политической подоплеки. Люди должны понести ответственность за то, что сделали, потому что красть — это плохо", — рассказал Горецкий.
Поводом к возбуждению дела по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) — так называемого дела БелТА — стало сообщение государственного информагентства о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.
7—9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, корреспондент компании Татьяна Коровенкова, главный редактор tut.by Марина Золотова, а также редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели несколько суток в изоляторе временного содержания. После выхода из ИВС с них взяли подписку о неразглашении. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны. На данный момент обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации предъявлено 14 фигурантам дела.
Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.
Как пояснил Горецкий в комментарии БелаПАН, целью встречи было — донести до собеседницы мысль о том, что в ее руках недоведение "дела БелТА" до суда и примирение журналистов негосударственных и государственных СМИ.
"Дело БелТА" наносит огромный ущерб не только независимым СМИ, но и самому БелТА, потому что в нашем окружении название этого агентства стало уже каким-то ругательным, — отметил Горецкий. — Кроме того, эта конфронтация наносит вред и государству, ведь на международной арене мы слышим, что это — давление на журналистов. У нее [Акулович] есть возможность примириться с журналистами и не доводить до суда это абсурдное дело".
На вопрос, признает ли Акулович, что конфронтация в журналистском сообществе не нужна никому из сторон, замглавы БАЖ ответил: "Она сказала, что выслушала меня и поняла мою позицию". "Акулович сказала мне, что никаких действий до окончания следствия она предпринимать не будет. Она отметила, что понимает мою позицию, подчеркнула, что это уголовное дело о паролях и незаконном доступе и оно не имеют политической подоплеки. Люди должны понести ответственность за то, что сделали, потому что красть — это плохо", — рассказал Горецкий.
Поводом к возбуждению дела по ч. 2 ст. 349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) — так называемого дела БелТА — стало сообщение государственного информагентства о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.
7—9 августа в редакциях информационной компании БелаПАН, портала tut.by и некоторых других СМИ, а также у ряда их сотрудников прошли обыски. Были задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, корреспондент компании Татьяна Коровенкова, главный редактор tut.by Марина Золотова, а также редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, собкор "Немецкой волны" Павел Быковский, редактор интернет-сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Все они провели несколько суток в изоляторе временного содержания. После выхода из ИВС с них взяли подписку о неразглашении. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны. На данный момент обвинение в несанкционированном доступе к компьютерной информации предъявлено 14 фигурантам дела.
Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.