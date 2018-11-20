Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 20.11.2018 15:15
 
20.11.2018 13:20 Экономика, Финансы

Доллар США дешевеет на бирже четвертые торги подряд

Минск, 20 ноября. 20 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, снизился к евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0011 рубля (0,05%) и составил 2,4052 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0069 рубля (0,33%) и составил 2,0989 рубля.

Курс российского рубля увеличился на 0,0035 рубля (0,11%) и составил 3,1982 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром во вторник нефть дешевеет, к полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 66 долларов США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,4210 рубля и составил 65,5871 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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