МВД: За 10 месяцев в Беларуси 100 человек пострадали в результате разбойных нападений

Минск, 20 ноября. За 10 месяцев текущего года в Беларуси 100 человек пострадали от разбоев. Как сообщает пресс-служба МВД, чаще всего такие преступления совершались в Гомельской области и Минске.



Милиция раскрыла 95% разбойных нападений. Порядка 42% этих преступлений совершены в жилье (дома, квартиры, гостиницы, комнаты в общежитиях), около 32% — на улицах, 11% — в торговых точках.



По данным МВД, пик разбойных нападений приходится на время с 17.00 до 00.00 (61%). Меньше всего их зарегистрировано с 01.00 до 10.00 — 18%. Около 39% разбоев приходится на выходные дни.



Порядка двух третей разбойных нападений были сопряжены с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. При этом в 48% случаев демонстрировались колюще-режущие предметы (ножи, отвертки и т. п.), еще в 10% — пистолеты либо предметы, похожие на них.



Как правило, такие преступления совершаются в одиночку (87%), реже — группой в составе двух и более человек (13%). Подозреваемые покушаются на деньги потерпевших (51%), ювелирные изделия (10%) и женские сумки с имуществом (9%).



В 97% случаев разбойные нападения совершали мужчины. Более половины подозреваемых (59%) на момент преступления не работали или не учились. Столько же находились в состоянии алкогольного опьянения, порядка 46% имели судимость.