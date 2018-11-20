Минск, 20 ноября. Семь человек госпитализированы после столкновения в Минске маршрутного такси и автобуса, сообщает ГАИ столицы.



Авария произошла около 12.00. Маршрутное такси двигалось по улице Матусевича со стороны улицы Глебки в направлении улицы Тимошенко, и его водитель совершил столкновение с автобусом, который ехал впереди в той же полосе.



На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Пострадавшие госпитализированы в столичную больницу скорой медицинской помощи.