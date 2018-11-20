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Дата распечатки: 20.11.2018 15:15
 
20.11.2018 14:01 Общество

Семь человек госпитализированы после столкновения в Минске маршрутного такси и автобуса

Минск, 20 ноября. Семь человек госпитализированы после столкновения в Минске маршрутного такси и автобуса, сообщает ГАИ столицы.

Авария произошла около 12.00. Маршрутное такси двигалось по улице Матусевича со стороны улицы Глебки в направлении улицы Тимошенко, и его водитель совершил столкновение с автобусом, который ехал впереди в той же полосе.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пострадавшие госпитализированы в столичную больницу скорой медицинской помощи.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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