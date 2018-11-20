20.11.2018 14:09 Политика, Безопасность
Ежегодная встреча секретарей совбезов стран СНГ пройдет 21 ноября в Москве
Минск, 20 ноября. Ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран СНГ пройдет 21 ноября в Москве, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.
В мероприятии примет участие председатель исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Участники встречи обсудят вопросы обеспечения национальной и международной безопасности на пространстве СНГ, деятельности Антитеррористического центра стран Содружества, противодействия распространению религиозных течений радикального толка.
Секретари советов безопасности стран СНГ также обсудят механизм совместных действий на территории единого эпидемиологического пространства стран Содружества, информационный фактор в гибридных войнах.
Планируется рассмотреть военно-политическую ситуацию в Афганистане, меры по обеспечению безопасности государств Центрально-Азиатского региона.
В мероприятии примет участие председатель исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Участники встречи обсудят вопросы обеспечения национальной и международной безопасности на пространстве СНГ, деятельности Антитеррористического центра стран Содружества, противодействия распространению религиозных течений радикального толка.
Секретари советов безопасности стран СНГ также обсудят механизм совместных действий на территории единого эпидемиологического пространства стран Содружества, информационный фактор в гибридных войнах.
Планируется рассмотреть военно-политическую ситуацию в Афганистане, меры по обеспечению безопасности государств Центрально-Азиатского региона.