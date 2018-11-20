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Дата распечатки: 20.11.2018 16:25
 
20.11.2018 14:44 Экономика

Минсельхозпроду поручено до 10 января 2019 года распределить тарифные квоты на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы

Минск, 20 ноября. Правительство поручило Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 10 января 2019 года распределить 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 19 ноября 2018 года № 838.

Речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свиного тримминга, замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек, сообщает пресс-служба правительства.

Тарифные квоты будут распределены между зарегистрированными в областях и Минске юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые до 30 декабря 2018 года заявят о потребности в использовании этих квот для выпуска продукции собственного производства, получаемой в результате переработки (обработки) свинины и (или) мяса птицы на территории Беларуси. При этом будут учитываться фактические объемы выпуска продукции предприятиями в предыдущие годы и загрузка мощностей.

Облисполкомы до 4 января 2019 года должны представить в Минсельхозпрод предложения о распределении между юрлицами и ИП частей тарифных квот.

Министерству совместно с облисполкомами поручено проанализировать состояние внутреннего рынка мясной продукции и поставок в 2019 году в Беларусь свинины и мяса птицы. Об итогах анализа необходимо проинформировать Министерство иностранных дел до 29 июля 2019 года и до 28 января 2020 года.

Выдавать лицензии на ввоз свинины и мяса птицы будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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