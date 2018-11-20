Минсельхозпроду поручено до 10 января 2019 года распределить тарифные квоты на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы

Минск, 20 ноября. Правительство поручило Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 10 января 2019 года распределить 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 19 ноября 2018 года № 838.



Речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свиного тримминга, замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек, сообщает пресс-служба правительства.



Тарифные квоты будут распределены между зарегистрированными в областях и Минске юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые до 30 декабря 2018 года заявят о потребности в использовании этих квот для выпуска продукции собственного производства, получаемой в результате переработки (обработки) свинины и (или) мяса птицы на территории Беларуси. При этом будут учитываться фактические объемы выпуска продукции предприятиями в предыдущие годы и загрузка мощностей.



Облисполкомы до 4 января 2019 года должны представить в Минсельхозпрод предложения о распределении между юрлицами и ИП частей тарифных квот.



Министерству совместно с облисполкомами поручено проанализировать состояние внутреннего рынка мясной продукции и поставок в 2019 году в Беларусь свинины и мяса птицы. Об итогах анализа необходимо проинформировать Министерство иностранных дел до 29 июля 2019 года и до 28 января 2020 года.



Выдавать лицензии на ввоз свинины и мяса птицы будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли.



Постановление вступает в силу после официального опубликования.