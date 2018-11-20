Лукашенко участникам детского "Евровидения": Беларусь отличается честностью и справедливостью, поэтому здесь победит только сильнейший

Минск, 20 ноября. Беларусь отличается своей честностью и справедливостью, поэтому "здесь победит только сильнейший", заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками международного детского песенного конкурса "Евровидение" 20 ноября во Дворце Независимости в Минске.



"Вы уже победители. Вы уже должны быть рады и довольны, что являетесь победителями в своей стране, а тут уже — как повезет", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



14-летний Даниэль Ястремский, участник Беларуси на конкурсе, заявил, что сделает все возможное, чтобы достойно представить страну. На это Лукашенко пошутил: "Если ты проиграешь нашему товарищу из Армении, россиянину или еще кому-то, страшно не будет, потому что мы же хозяева. Мы не можем, как хозяева, выиграть. Но если выиграем, я тебя прощаю".



Финал детского конкурса песни "Евровидение-2019" состоится в спорткомплексе "Минск-Арена" 25 ноября. Прямую трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания.



19 ноября в Минске прошла жеребьевка, по результатам которой стало известно, что белорусский участник выступит под номером 8.



В этом году в детском "Евровидении" примет участие рекордное в истории конкурса количество стран — 20. Участие подтвердили Австралия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Ирландия, Италия, Казахстан, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Украина, Уэльс (Великобритания), Франция. Казахстан и Уэльс участвуют в детском конкурсе впервые.



Беларусь участвует в детском "Евровидении" со времени основания конкурса в 2003 году. Представители страны побеждали в 2005 и 2007 годах (Ксения Ситник и Алексей Жигалкович). Впервые финал конкурса прошел в Беларуси в 2010 году.