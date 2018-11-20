Национальный павильон Беларуси представлен на выставке Agro Food в Грузии

Минск, 20 ноября. Масштабная экспозиция белорусских производителей Made in Belarus открылась 20 ноября в рамках крупнейшей международной выставки сельского хозяйства и пищевой промышленности Грузии — Agro Food Drink Tech Expo, которая проходит 20—22 ноября в Тбилиси, сообщили БелаПАН в УП "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.



На выставке, в которой принимает участие свыше 120 компаний из 14 стран, белорусский павильон стал самой крупной страновой экспозицией, целиком заняв отдельный зал. Представлены десять белорусских предприятий — производителей молочной, мясной и плодоовощной продукции, а также сельскохозяйственной техники. Белорусская делегация насчитывает более сорока человек и включает руководителей компаний-участников.



Открытие экспозиции сопровождал бизнес-форум "Грузия — Беларусь: перспективы сотрудничества", в котором приняли участие посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов, президент Торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани, первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нодар Кереселидзе, директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский.