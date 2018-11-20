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Дата распечатки: 20.11.2018 19:46
 
20.11.2018 17:50 Экономика, Финансы

ЕБРР выделит крупнейший для Беларуси кредит в коммунальном секторе

Минск, 20 ноября. Европейский банк реконструкции и развития выделит государственный кредит в 84 млн евро для "Минскводоканала". Это будет крупнейший кредит, предоставленный ЕБРР Беларуси для коммунального сектора, сообщили БелаПАН в пресс-службе банка.
Кредит поможет профинансировать реконструкцию и оптимизацию канализационных очистных сооружений "Минскводоканала" и строительство эффективного и современного объекта по обработке осадка сточных вод для обеспечения соблюдения предприятием национальных норм и норм Европейского союза в отношении качества очистки сточных вод. Эти меры улучшат состояние окружающей среды города путем сокращения выбросов парниковых газов более чем на 130.000 тонн в эквиваленте CO2 в год, что сопоставимо с исчезновением 28.000 автомобилей с улиц столицы.

Данный проект будет финансироваться совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который предоставит параллельный кредит в таком же размере. Это будет первый утвержденный проект ЕИБ в Беларуси.

Проект является первой инвестицией в рамках плана действий "Зеленый город" для Минска — части программы ЕБРР "Зеленые города". План финансируется правительством Швеции и призван поддержать мероприятия и инвестиции, направленные на решение приоритетных экологических вопросов в столице Беларуси.

"Зеленые города" ЕБРР — это кредитная программа в 950 млн евро, предлагающая всеобъемлющую бизнес-модель для развития "зеленых" городов в странах операций ЕБРР и объединяющая в себе стратегическое планирование, инвестиции и соответствующую техническую помощь.

ЕБРР сообщает, что совместно с ЕИБ также выделит "значительные средства" в рамках технической поддержки для содействия в технических, финансовых, экологических и социальных аспектах реализации проекта.

Данный проект седьмой в портфеле ЕБРР в Беларуси по финансированию канализационных очистных сооружений. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.

ЕБРР — многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 государствах на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и ЕИБ. Создание конкурентоспособной, инклюзивной, эффективно управляемой, "зеленой", устойчивой и интегрированной экономики в регионах ЕБРР — цель инвестиционной деятельности банка.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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