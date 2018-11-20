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Дата распечатки: 20.11.2018 21:12
 
20.11.2018 19:37 Общество

Шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Минске, в отношении ее водителя возбуждено уголовное дело

Минск, 20 ноября. Управлением Следственного комитета по Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает СК, по данным следствия, 20 ноября около 11 часов 40 минут 39-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes, двигался по улице Матусевича и совершил столкновение с двигавшимся попутно автобусом МАЗ.

Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя маршрутного такси возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о данном ДТП, следствие просит обратиться в УСК по Минску.
БелаПАН.

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