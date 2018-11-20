В Ивановском районе грузовик повредило провисшим проводом ЛЭП, водитель погиб

Брест, 20 ноября. Следователи устанавливают обстоятельства гибели водителя грузовика в Ивановском районе Брестской области.



Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, 17 ноября 30-летний житель Ивановского района при выезде на автомобиле "ГАЗ-53" из лесного массива в направлении агрогородка Мотоль зацепился передней частью кабины грузовика за провисший провод линии электропередачи.



В результате водителю были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.



Установлено, что в это время на данном участке проводились работы по устранению недостатков в линии электропередачи. На момент происшествия провод был обесточен.



Ивановским районным отделом Следственного комитета в отношении начальника участка филиала обслуживающей организации возбуждено дело по ч. 2 ст. 303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).