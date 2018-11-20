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Дата распечатки: 20.11.2018 21:12
 
20.11.2018 20:19 Общество

В Ивановском районе грузовик повредило провисшим проводом ЛЭП, водитель погиб

Брест, 20 ноября. Следователи устанавливают обстоятельства гибели водителя грузовика в Ивановском районе Брестской области.
 
Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области  Дмитрий Иванюк, 17 ноября 30-летний житель Ивановского района при выезде на автомобиле "ГАЗ-53" из лесного массива в направлении агрогородка Мотоль зацепился передней частью кабины грузовика за провисший провод линии электропередачи.

В результате водителю были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте. 

Установлено, что в это время на данном участке проводились работы по устранению недостатков в линии электропередачи. На момент происшествия провод был обесточен.

Ивановским районным отделом Следственного комитета в отношении начальника участка филиала обслуживающей  организации возбуждено дело по ч. 2 ст. 303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Лариса Шиганова, БелаПАН.

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