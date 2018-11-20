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Дата распечатки: 20.11.2018 21:12
 
20.11.2018 20:31 Экономика, Беларусь — Евросоюз

В Ивацевичах начала работу мебельная фабрика, открытая немецким инвестором

Минск, 20 ноября. В Ивацевичах (Брестская область) начала работу мебельная фабрика, открытая немецким инвестором, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром".

Немецкая компания "Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ" ранее подписала инвестиционный договор с Беларусью в лице концерна о создании нового производства мягкой мебели.

В планах компании строительство фабрики с объемом производства к 2020 году 8,5 тыс. диванов и к 2027 году – около 27 тысяч единиц мягкой мебели. Ожидается, что фабрика разместится на территории в 50 тыс. кв. метров и работать на ней будет не менее 1,2 тыс. человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро.

"Цель проекта — развитие обрабатывающей промышленности как приоритетного вида деятельности для осуществления инвестиций и объединение возможностей по производству мебели на территории Республики Беларусь, а также расширение рынков сбыта", — отметили в пресс-службе.

На арендованной площади в ОАО "Ивацевичдрев" компания открыла первый цех по производству диванов. Уже выпущены первые образцы продукции. Мебель производят белорусские специалисты, прошедшие специальное обучение на заводах "Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ" в Польше. До марта 2019 года планируется выпустить около 1 тысячи диванов.

Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.
Марина Носова, БелаПАН.

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