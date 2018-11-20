Около 30 болгарских компаний приняли участие в белорусско-болгарском бизнес-форуме в Софии

Минск, 20 ноября. Белорусско-болгарский бизнес-форум состоялся 20 ноября в Софии, сообщила пресс-служба Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси.



Мероприятие прошло в рамках восьмого заседания Белорусско-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



Официальное открытие форума провели сопредседатели межправкомиссии — заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и заместитель министра экономики Болгарии Александр Манолев.



Программа форума включала презентацию экономического потенциала и инвестиционного климата обеих стран, а также прямые двусторонние переговоры представителей бизнеса.



В числе болгарских компаний, представленных на форуме, — предприятия, специализирующиеся в области энергетики, машиностроения, деревообработки, электроники, сельского хозяйства, а также логистики и консалтинга. В состав белорусской делегации вошли предприятия в сфере машиностроения, пищевой промышленности, транспортно-логистической и другие.



Организатором форума выступил Национальный центр маркетинга при поддержке посольства Беларуси в Болгарии. Организатор с болгарской стороны — Исполнительное агентство по поддержке малых и средних предприятий при Министерстве экономики.